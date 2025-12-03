Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 3 de desembre de 2025

Pàtria

“Vosaltres i jo mai més no tornarem a ser un de sol,
rebutge el dol i em proclame lliure de triar la meua pàtria.”
 
Francesc Viadel a Ciutat, dies insòlits

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent