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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
7 d'octubre de 2026
Parla i gènere
“Malgrat que no s’ha aclarit mai del tot, la parla és modelada pel gènere. Dones i homes sovint no es proposen o no volen dir la mateixa cosa quan pronuncien o escriuen la mateixa paraula.”
George Steiner a
Els llibres que no he escrit
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Arcàdia Editorial
,
George Steiner
per
oi
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