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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 7 d'octubre de 2026

Parla i gènere

“Malgrat que no s’ha aclarit mai del tot, la parla és modelada pel gènere. Dones i homes sovint no es proposen o no volen dir la mateixa cosa quan pronuncien o escriuen la mateixa paraula.”
George Steiner a Els llibres que no he escrit

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