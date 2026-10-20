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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 20 d'octubre de 2026

Parla

“És la parla el que, segons la concepció judaica, fa que les dones i els homes siguin ontològicament únics, el que els distingeix del regne animal.”
George Steiner a Els llibres que no he escrit

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