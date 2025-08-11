Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 11 d'agost de 2025

Paradoxes

“El fraude, aunque produzca pasajeramente mala conciencia en aquellos que se han dejado engañar, es a pesar de todo una especie de homenaje que la mentira rinde a la verdad.”
Philippe Lejeune a El pacte autobiogràfic.

