Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
11 d'agost de 2025
Paradoxes
“El fraude, aunque produzca pasajeramente mala conciencia en aquellos que se han dejado engañar, es a pesar de todo una especie de homenaje que la mentira rinde a la verdad.”
Philippe Lejeune a
El pacte autobiogràfic
.
