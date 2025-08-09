Tot just abans no s’acabi el juliol m’arriben els exemplars d’autor d’Onada, el segon llibre de poemes de Teresa d’Arenys, publicat per primera vegada el 1980 i ara reeditat pel mateix segell, “Quaderns de la Font del Cargol“, que aleshores patrocinava Valerià Pujol i que d’uns anys ençà han recuperat Rafael Vallbona i Adriana Pujol de Premià de Dalt estant, ara a l’empara de Cossetània.
Fa uns mesos en Rafael em va demanar si seria possible reeditar Onada i a mi, que m’ha tocat vetllar perquè no es perdin ni els papers de Maria Teresa Bertran Rossell ni l’obra de Teresa d’Arenys, que són tot una mateixa cosa, em va faltar temps per besar-li els peus, abraçar-lo fraternalment i posar-me a la feina.
N’ha sortit la revisió del text aparegut fa quaranta-cinc anys, amb la reproducció del pròleg primer de Valerià Pujol i amb una introducció nova escrita per mi, que he titulat “Apunts per a una història d’Onada a partir de quatre carpetes i mitja”, en la qual miro de recollir, com es desprèn del títol, un apunt d’història de l’autora, la de Pep Coll —a qui és dedicat el llibre— i la seva desaparició, la de l’escriptura dels poemes que el componen i la del llibre mateix ara recuperat, tot a partir dels testimonis que n’he trobat entre els papers que hi havia a la casa d’Arenys on la Teresa va viure i va morir. Se’n pot llegir aquí cap a la meitat del text com a tast.
El cas és que a finals d’aquest mes d’agost el llibre arribarà a les llibreries i se’n podran sentir ben dits en veu alta alguns dels versos en la nit de “Poetes sota la lluna“, que per arrodonir-ho celebrarà els deu anys a l’era de Can Vallerià. Es mantindrà, així, desperta la veu de Teresa d’Arenys, un any i mig després que enfilés el camí per al qual no va deixar de preparar-se sempre.