On clava les arrels l’extrema dreta?

Ho deia Toni Comín aquest diumenge en un article, “La desigualtat econòmica, brou de cultiu de l’extrema dreta“, publicat a Vilaweb:

“Potser hem de fer un mercat de treball en què les rendes salarials no estiguin tan directament vinculades al valor de mercat de les feines que les proporcionen. Només així podrem revertir el procés de divergència entre les dues classes mitjanes.”

[…]

“Que la vida i la sort econòmica dels que tindran menys títols —i, per tant, molt probablement, tindran feines pitjors— no siguin a anys llum de les dels que en tindran més. Només així podrem reconstruir la classe mitjana en l’actual capitalisme informacional. I només així, per tant, podrem salvar les nostres democràcies.”