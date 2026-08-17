Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 17 d'agost de 2026

Omnívor

“… i ja hi endevino el lector omnívor, embadalit i desendreçat que sempre he estat.”
Francesc Parcerisas a Fer-ne vuitanta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent