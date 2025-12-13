VilaWeb
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
13 de desembre de 2025
Ocultar, acusar
“Ja se sap que una de les millors maneres d’ocultar una falta és acusar l’altre del que pretén fer un mateix, i així va procedir la cort francesa envers els ambaixadors catalans.”
Aleix Sarri
a
Ànima de república
Aleix Sarri
Editorial Comanegra
