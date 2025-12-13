Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 13 de desembre de 2025

Ocultar, acusar

“Ja se sap que una de les millors maneres d’ocultar una falta és acusar l’altre del que pretén fer un mateix, i així va procedir la cort francesa envers els ambaixadors catalans.”
 
Aleix Sarri a Ànima de república

