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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 2 d'octubre de 2026

Novel·la pura

“C.A. Jordana mai no defensa res, no predica. Mira, observa, anota, sobretot, imagina. Tendeix a la novel·la pura.”
Diu Domènec Guansé sobre El món de Joan Ferrer, de C.A. Jordana. I deu ser ben bé això, el que esperem d’un novel·lista!

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