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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
2 d'octubre de 2026
Novel·la pura
“C.A. Jordana mai no defensa res, no predica. Mira, observa, anota, sobretot, imagina. Tendeix a la novel·la pura.”
Diu Domènec Guansé sobre
El món de Joan Ferrer
, de C.A. Jordana. I deu ser ben bé això, el que esperem d’un novel·lista!
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
A tot vent
,
Cèsar August Jordana
,
Domènec Guansé
,
Edicions Proa
per
oi
|
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