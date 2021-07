No callis res

Fa unes setmanes l’amic Jordi Galves em va proposar de xerrar una bona estona. Però si fins ara ho havíem fet en la intimitat, aquesta vegada hi havia una càmera de RepúblicaTV que ens mirava. La conversa va discórrer per indrets que jo no preveia. I és que en Galves té traça a fer parlar i em sembla que sap crear el clima perquè, com diu el seu programa, no callem res…