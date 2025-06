Montserrat ha girat full?

Diu que demà, vigília de Sant Joan, festa dels Països Catalans, un Borbó pot ser rebut amb honors vergonyosos al monestir de Montserrat. M’agradaria pensar que l’ombra de l’abat Escarré donarà lucidesa a l’actual abat i el seu entorn, i per això els he adreçat aquest missatge:

Senyors,

Vull creure que si han convidat el rei dels espanyols a visitar el monestir és només per fer-li notar que els seus mil anys d’història són un fet malgrat la corona i les institucions de l’estat dels espanyols, per tractar-lo ostensiblement com una dignitat estrangera i per exigir-li una declaració de perdó i de respecte per la identitat catalana i la voluntat dels catalans, expressada a les urnes un 1 d’Octubre que segur que ell recorda, perquè dos dies després va pronunciar una menyspreable declaració de guerra contra Catalunya i els catalans.

Si no fos així i es produís una acollida servil , Montserrat haurà escollit convertir-se en una peça més de l’engranatge d’opressió i humiliació que ens atenalla. I aleshores estic segur que la muntanya sencera trontollarà.