Món global, una conversa amb Eugènia Oliveras

Fa vuit dies vam pujar a Vallromanes per tenir una conversa amb Eugènia Oliveras, que condueix el programa d’entrevistes “Món global” a l’emissora municipal de ràdio. Ahir al vespre ja era accessible, en aquest enllaç, i avui l’han escampada, perquè es pugui escoltar arreu, amb aquest text com a esquer:
Ja podeu escoltar la conversa que vaig mantenir a Món Global amb Oriol Izquierdo una veu que ha sabut convertir la seva biografia en cultura compartida.
De la infantesa gracienca i la descoberta del català com a llengua de vida, a la poesia de Moments feliços i la inclusió amb Una festa sobre rodes. De l’ofici d’editor i professor, a la direcció de la Institució de les Lletres Catalanes i projectes com Sopa de Lletres o Vil·la Joana.
La seva trajectòria és un pont entre memòria i futur, entre intimitat i compromís, entre la paraula i la ciutadania. I tot plegat amb una mirada compromesa amb el país, que entén la cultura com a arrel i horitzó col·lectiu.
Una conversa que és alhora testimoni vital i invitació a pensar la cultura com a experiència compartida.