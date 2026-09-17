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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 17 de setembre de 2026

Misteri

“No hi ha la narració transparent. Tota narració es basa en el misteri i la màgia.”
Byung-Chul Han a La crisi de la narració

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