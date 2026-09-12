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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
12 de setembre de 2026
Mirada
“La mirada és la manera com es manifesta l’altre. La pantalla tàctil fa que desaparegui completament la realitat com a rostre que ens interpel·la. Si a l
’altre li prenem l’alteritat, es fa consumible.”
Byung-Chul Han a
La crisi de la narració
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Byung-Chul Han
,
Herder Editorial
per
oi
|
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