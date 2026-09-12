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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 12 de setembre de 2026

Mirada

“La mirada és la manera com es manifesta l’altre. La pantalla tàctil fa que desaparegui completament la realitat com a rostre que ens interpel·la. Si a l’altre li prenem l’alteritat, es fa consumible.”
Byung-Chul Han a La crisi de la narració

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