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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 29 de setembre de 2026

Màquina del temps

“—Si pogués tornar enrere, Marià, si existís la màquina del temps…
—Sí, tots la faríem servir. I no serviria de res, perquè ens tornaríem a equivocar, al mateix lloc, de la mateixa manera.”
A L’àguila negra, de Joan Carreras

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