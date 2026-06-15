Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 15 de juny de 2026

Mapes

“Ens han d’agradar, els mapes: fan del món un indret agradable, apamat, intel·ligible.”
Albert Villaró a Cadí. Una biografia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent