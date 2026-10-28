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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
28 d'octubre de 2026
Mantenir els escriptors
“Un poble que pot mantenir —més o menys folgadament— els seus escriptors és un poble que tendeix a la normalitat, que funciona a un ritme de «país».”
Ramon Folch i Camarasa, sobre Josep M. Folch i Torres, a
Bon dia, pare
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Fundació Folch i Torres
,
Ramon Folch i Camarasa
per
oi
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