Malgrat la por

Finalment he trobat l’estona per llegir, gairebé un any i mig després dels fets, la crònica rigorosa, i amb tot algú pot imaginar-se que ha estat novel·lada, d’aquells Tres dies d’agost, els del retorn del president Puigdemont a Barcelona per intentar complir, tal com li corresponia i s’hi havia compromès, amb el deure de representar els seus electors, i també, en tant que president legítim, el conjunt del país, en l’acte d’investidura del president de la Generalitat per part del quinzè Parlament de Catalunya.
Va ser un dels gests polítics més inesperats, més sorprenents i, ho hem anat veient, més difícils d’interpretar. Aquest llibre, que es limita voluntariosament a reconstruir els fets provats, hi ajuda i hi ajudarà a mesura que el pas del temps ens vagi fent prendre consciència de la transcendència del fet, que en té, ni que fos només perquè va desemmascarar la repressió i la por que ha desencadenat en tots nosaltres, com descriu Josep Nualart Casulleras per tancar el seu recorregut:
“La gran anomalia d’aquell dia va ser aquesta por; haver de tenir por si no compleixes una ordre de detenció d’un jutge quan hi ha una llei d’amnistia en vigor que diu, explícitament, que l’hauria d’haver retirada; haver de tenir por perquè condueixes un cotxe que porta el president del teu país d’una banda a l’altra de l’Albera; haver de tenir por de tenir-lo allotjat dos dies a casa teva, de protegir-lo quan surts als carrers del centre de Barcelona, quan el portes a un lloc segur, quan l’has de treure de Barcelona i de Catalunya perquè si no el detindran. Tothom va passar aquesta por com va poder, i n’hi ha que també van defallir, que al darrer moment no s’hi van veure amb cor. Malgrat el compromís insubornable i malgrat la voluntat de ferro.”