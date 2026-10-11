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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 11 d'octubre de 2026

Maletes

“Cap dels dos no duia maleta. No s’emportarien records de cap botiga per a turistes ni agafarien res més que allò que la memòria els permetés conservar.”
Cafè Barcelona, de Joan Carreras

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