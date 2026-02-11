VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
11 de febrer de 2026
Malaurats
De la
Comèdia
, versió d’Andreu Febrer:
“Malauirats, qui mai no foren vius,
eren tots nus, picats forts i punyits
de vespes i de moscards punyitius”
Els llocs de l’ànima
, per Albert Mestres
Blocs de VilaWeb