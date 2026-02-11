Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 11 de febrer de 2026

Malaurats

De la Comèdia, versió d’Andreu Febrer:
 
“Malauirats, qui mai no foren vius,
eren tots nus, picats forts i punyits
de vespes i de moscards punyitius”
 
Els llocs de l’ànima, per Albert Mestres

