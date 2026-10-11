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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 11 d'octubre de 2026

Majestuós

“I al fons, presidint tota aquesta sensacional imatge, el Canigó, fosc a l’estiu, nevat a l’hivern, però sempre majestuós, el massís que ens recorda que som el que som i que venim d’on venim.”
Blanca Busquets a Collsacabra [Una biografia]

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