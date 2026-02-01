Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 1 de febrer de 2026

M’agrades

“A la mayoría de nosotros nos resulta más fácil decir «me gustas» con el cuerpo, y especialmente con los ojos, que con palabras.”
 
Flora Davis a La comunicación no verbal

