Llum de Nadal

Torna a ser Nadal, i un any més uns pocs versos poden servir per felicitar les festes o per pensar-hi…

Llum

Jo sóc aquell que camina descalç

sobre la neu i amb el torb a la cara

va fent camí sense escoltar les penes,

encès per dins, ignorant tot trasbals,

trobant raó en l’esperança clara

que l’endemà trencarem les cadenes.

Quan tot és llum, ni gel ni vent no em prenen!

No cal dir que la imatge de partida del poema ve del cèlebre “… vaig sobre neu, descalç, ab nua testa…” d’Ausiàs March, popularitzat en cançó per Raimon sota el títol “No em pren així com al petit vailet”. I la il·lustració que l’acompanya capta un joc de llum a través d’un ull entre parets al magatzem de la sal de Gerri, al que avui és el Museu de la Sal.