Publicat el 25 de febrer de 2026

Lluites bessones

“Vam aprendre que aquells que semblen dèbils poden ser més llestos que els forts. Seguíem els animals en la seva lluita amb la natura hostil —sequera, pluja, sol, vent— i vèiem com aquesta confrontació els forçava sovint a buscar formes de cooperació. Però també ens interessaven les lluites que hi havia entre ells, i particularment entre els depredadors i les seves víctimes. Aquestes lluites bessones, contra la natura i altres animals, reflectien lluites reals del món dels éssers humans.”

Ngūgī wa Thiong’o a Descolonitzar la ment

