“Vam aprendre que aquells que semblen dèbils poden ser més llestos que els forts. Seguíem els animals en la seva lluita amb la natura hostil —sequera, pluja, sol, vent— i vèiem com aquesta confrontació els forçava sovint a buscar formes de cooperació. Però també ens interessaven les lluites que hi havia entre ells, i particularment entre els depredadors i les seves víctimes. Aquestes lluites bessones, contra la natura i altres animals, reflectien lluites reals del món dels éssers humans.”
Ngūgī wa Thiong’o a Descolonitzar la ment