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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 3 de juliol de 2026

Lluita

Demana Zuviria a Ballester:
“—¿Por qué lucha usted? […]
—Si hasta ahora no lo ha entendido, ¿de qué serviría contárselo?”
 
Albert Sánchez Piñol a _Victus_

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