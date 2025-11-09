Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 9 de novembre de 2025

Lligues i patzeries

“Aquella conflictivitat pirinenca posava en risc un bé molt preuat pels catalans i occitans a banda i banda de la frontera: el sistema de lligues i patzeries entre valls. Els tractats signats entre valls catalanes, aragoneses i occitanes, que indiferents a les fronteres oficials i a l’existència o no de situacions de guerra general, permetien el comerç, les comunicacions, el moviment de persones i pastures, i fins i tot la cooperació judicial quan s’esqueia en casos de robatoris d’animals o mercaderies. Una mena d’illes de pau i llibertat que intentaven ser indiferents al que poguessin decidir a la cort imperial o a París.”

Aleix Sarri a Ànima de república

