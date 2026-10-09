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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 9 d'octubre de 2026

Llibres

“… segurament com molts dels llibres que tenim a la prestatgeria del darrere: noms ignots d’autors oblidats, llibres que em van fer fruir, llibres que esperen ser llegits o oblidats per sempre.”
Francesc Parcerisas a Fer-ne vuitanta

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