Llibertat interior

—La certitude de ma liberté intérieure, dit-il après avoir réfléchi, ce bien précieux inaltérable, et qu’il ne dépend que de moi de perdre ou de conserver. Que les passions possées à leur paroxysme comme elles le sont maintenant finiss

ent par s’éteindre. Que ce qui a eu un commencement aura une fin. En un mot, que les catastrophes passent et qu’il faut tâcher de ne pas passer avant elles, voilà tout. Donc d’abord vivre: Primum vivere. Au jour le jour. Durer, attendre, espérer.”