Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 13 de març de 2026

Llengua dual

“La llengua, qualsevol llengua, té un caràcter dual: és alhora un mitjà de comunicació i una portadora de cultura.”
 
Ngūgī wa Thiong’o a Descolonitzar la ment

