Llegir i rumiar o remugar

Llegeixo “Invitació a la lectura bovina“, un altre article de Gregorio Luri a l’Ara que ens proposa reflexionar sobre la lectura i la seva centralitat en l’aprenentatge, en l’educació, en l’escola, mireu-vos-ho com vulgueu.

Hi diu que la lectura “té un alt component intel·lectual i moral.” Perquè, o que per això —causa i efecte es complementen aquí en perpetu cercle sense retorn—, “habituar-se a llegir un text complex i a perseverar en l’esforç de la comprensió és una de les competències amb més futur.”

Aquesta és la conclusió a les capacitats que permet desenvolupar la lectura, a les virtuts de la pràctica lectora, als beneficis que se’n poden extreure. Que immediatament abans enumera així:

“La immersió sostinguda en el text, a més de fer-nos assequible la bellesa de la paraula ben dita, educa la nostra resistència a la distracció, estimula el pensament crític i l’autoreflexió; ajuda a endinsar-nos amb humilitat en la vida interior d’un Dostoievski o d’un Plató; ens ensenya a respectar els arguments que impugnen les nostres conviccions; ens permet bregar amb idees contradictòries i acceptar la incomoditat en lloc de resoldre-la prematurament; expandeix els límits de la nostra imaginació; ens exercita a comprendre abans de jutjar (hàbit imprescindible en una societat pluralista) i en la dialèctica del text i el context, etc.”

És a partir d’aquí que fa el símil, que potser no és original però sempre fa pensar, entre la lectura, o la reflexió que la lectura convida a fer al lector, i allò que fan els bovins, mastegant i mastegant hores després d’haver pasturat. M’he disposat a fer una piulada, donant per descomptat que d’això que fan les vaques i els seus parents en diem rumiar, com diem que rumiem quan pensem. I m’he adonat que, segons el DIEC, els bòvids remuguen. No m’hi he conformat —l’altra accepció de remugar, el rondineig, ens allunya de l’analogia que busquem— i aixì he trobat el graó que perdíem: entre remugar i rumiar hi ha el ruminar que ens permet llegir i rumiar (com els ruminants).