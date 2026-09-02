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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 2 de setembre de 2026

Llàgrimes

“Tan bon punt ha sabut el càstig, s’ha sentit alleujada. Que no t’enganyin les seves llàgrimes, és ara que ragen, abans les tenia acumulades dintre. I a dintre fan més mal que a fora.”
El senyor Wagner, a La por, de Stefan Zweig

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