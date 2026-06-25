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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
25 de juny de 2026
Literalitat
“Les converses aplanades per una pantalla semblen excloure el llenguatge figurat.
—La literalitat és molt avorrida —rematarà ella, però el Joan tampoc no ho caçarà.”
A
El mal entès
, de
Màrius Serra
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Edicions Proa
,
Màrius Serra
per
oi
|
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