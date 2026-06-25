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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 25 de juny de 2026

Literalitat

“Les converses aplanades per una pantalla semblen excloure el llenguatge figurat.
—La literalitat és molt avorrida —rematarà ella, però el Joan tampoc no ho caçarà.”
A El mal entès, de Màrius Serra

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