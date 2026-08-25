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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 25 d'agost de 2026

L’esperança

“L’esperança és el concepte més difícil de definir. L’he anat buscant durant tot el llibre, l’he envoltat i l’he evitat perquè sé que fer-la gaire explícita arruïna qualsevol relat.”
Francesc Serés a El primer any

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