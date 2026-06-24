VilaWeb
Preguntes freqüents
Blocs
Entra-hi
VilaWeb
Search
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
24 de juny de 2026
L’escalf
“Els llocs on la vida no és fàcil acaben unint més les persones. La necessitat d’escalf humà és tan intensa com la de calefacció.”
Rafael Vallbona a
La casa de la frontera
Comparteix això:
Deixa un comentari
Cancel·la les respostes
L'adreça electrònica no es publicarà.
Els camps necessaris estan marcats amb
*
Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Edicions 62
,
Rafael Vallbona
per
oi
|
Deixa un comentari
. Afegeix a les adreces d'interès l'
enllaç permanent
Blocs de VilaWeb