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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 24 de juny de 2026

L’escalf

“Els llocs on la vida no és fàcil acaben unint més les persones. La necessitat d’escalf humà és tan intensa com la de calefacció.”
Rafael Vallbona a La casa de la frontera

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