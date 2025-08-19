Les tres flors

“Supongamos que la palabra es una flor. En la transcripción literal, la flor está aplastada: la savia y los pigmentos se han desparramado a su alrededor, resulta igual de triste que un accidente de carretera. En la transcripción media, la palabra es como una flor disecada entre las páginas de un libro: ha perdido su relieve y parte de su color, pero conserva claramente su forma e identidad. En la elaboración literaria, es una flor pintada, que recupera, en apariencia, su relieve y su color, pero ciertamente no su olor. Que cada cual decida cuál de estas «flores» se parece más a una flor natural.”

Philippe Lejeune a El pacte autobiogràfic