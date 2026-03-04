Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 4 de març de 2026

Les paraules dels altres

“Ara que m’he quedat sense les meves, les paraules dels altres m’ajuden a tirar endavant i m’alliberen de la mort.”
 
Tot un elogi de la lectura a El silenci dels arbres, d’Eduard Márquez

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent