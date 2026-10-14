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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 14 d'octubre de 2026

L’enigma del cos

“Quan es viuen en llibertat, l’amor i la seva satisfacció sexual emancipen l’esperit humà i l’acosten a l’enigma del cos humà, del pes determinant però impenetrable del cos en la realització del jo.”
George Steiner a Els llibres que no he escrit

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