Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 2 de gener de 2026

L’enemic

“Al enemigo hay que respetarlo siempre, aunque no se lo merezca, y admirarle siempre que se lo merezca.”
 
Albert Sánchez Piñol a Victus

