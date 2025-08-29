Oi?

Publicat el 29 d'agost de 2025

L’autor i la persona

“Un autor no es una persona. Es una persona que escribe y publica. A caballo entre lo extratextual y el texto, el autor es la línea de contacto entre ambos.”
 
Philippe Lejeune a El pacte autobiogràfic

