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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 1 d'agost de 2026

L’altre rem

“Es mas difícil matar a un enemigo cuando lo conoces. […] No puedes desear la muerte del que usa el otro remo de la barca, al menos hasta que llegues a la playa.”
 
Martí Zuviria a Victus, d’Albert Sánchez Piñol

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