Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 7 d'abril de 2026

L’altra cara de l’educació

“En altres paraules, l’educació com a eina per enterbolir el coneixement i, per tant, la realitat. L’educació, lluny de donar a la gent confiança en les seves habilitats i capacitats de vèncer obstacles, o de convertir-se en amos de les lleis que governen la natura externa com a éssers humans, té tendència a fer-los sentir les seves insuficiències, febleses i incapacitats enfront de la realitat; i la seva incapacitat per canviar les condicions que dominen les seves vides.”
 
Ngūgī wa Thiong’o a Descolonitzar la ment

