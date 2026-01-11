Oi?

Publicat el 11 de gener de 2026

L’abús de la paraula

“Si el llenguatge té el poder de construir, també té el poder de destruir, i una societat justa hauria de trobar mecanismes per protegir les persones de l’abús de la paraula.”
 
Eva Piquer a Difamació

