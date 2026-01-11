VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
11 de gener de 2026
L’abús de la paraula
“Si el llenguatge té el poder de construir, també té el poder de destruir, i una societat justa hauria de trobar mecanismes per protegir les persones de l’abús de la paraula.”
Eva Piquer
a
Difamació
