Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 4 de desembre de 2025

L’absolut

“En la darrera part dels Poemes de l’Alquimista, la poesia es desintegra. El poema és vençut per la paraula. La paraula comanda, mestressa desesperada, i organitza el poema en la nostra ment. El poema és en el lector que tingui prou sensibilitat per a captar l’alta tensió de la tragèdia. La poesia és metafísica i el pur estat poètic és la follia. Un pas més i hem depassat ja la poesia per tal d’ésser en l’absolut. El poeta es suïcidarà davant d’un mirall.”

Perucho a Palau i Fabre (Cartes i poemes, per Julià Guillamon)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , , , , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent