Publicat el 30 d'agost de 2025

La vida, veritat i mentida

“La veritat també s’inventa: la vida, es miri per on es miri, és sempre una mentida més o menys ben explicada.”
 
Xuan Bello a la Història universal de Paniceiros

