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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 3 de setembre de 2026

La vida

“Resulta que la vida que ja ha passat, doncs, això, ja ha passat.”
A L’àguila negra, de Joan Carreras

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