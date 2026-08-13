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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
13 d'agost de 2026
La veritat
“Arriba un punt en què també la veritat deixa de ser possible.”
Eva Piquer a
Aterratge
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Club Editor
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Eva Piquer
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oi
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