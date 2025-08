La transcendència de les polítiques de traducció

Per una sèrie d’atzars i de casualitats, el ciberespai m’ha deixat a la vista, justament mentre llegia el volum de memòries de Carles Torner Com ser ambaixador d’un país sense ambaixades —però del llibre ja en parlaré un altre dia—, una intervenció que em va tocar fer, fa una quinzena llarga d’anys, com a director de la Institució de les Lletres Catalanes i en nom també de l’Institut Ramon Llull, sobre les polítiques de traducció de la Generalitat.

Va ser el 15 d’octubre del 2008 dins el II Congreso Internacional de Tradución e Políticas editoriais, celebrat a la Universidade de Vigo —sembla que el web d’aquell congrés s’ha volatilitzat i només en sé trobar aquest anunci—, i me’n vaig fer ressò unes setmanes després en un breu post a El bloc del director de la ILC.

Ara, com dic, tants anys després, he descobert un espai de la UVigoTV on hi ha penjades totes les ponències i els debats d’aquell congrés, del qual d’altra banda va sortir el volum Translation Quality: Assessment Policies from Galicia, publicat el 2011 per Peter Lang.

He tingut la curiositat d’escoltar avui aquella meva intervenció i el debat posterior. A partir de la simple descripció de les iniciatives relacionades amb la traducció, principalment, de l’ICIC, l’IRL i la ILC, exposo el que en podríem dir el sistema de suport a la traducció per part del govern català, un sistema que tenia, naturalment, una intencionalitat política i que es traduïa en un rosari d’accions amb sentit en elles mateixes i amb coherència de conjunt, aquella “fecunditat de les lectures creuades” que és molt més que un lema potser bonic.

Desconec fins a quin punt aquell sistema continua viu i, sobretot, si els qui l’administren actualment tenen consciència del que significa, de la seva transcendència. En aquesta època d’accions desnacionalitzadores, sovint impulsades per les mateixes institucions que haurien d’articular la nació, i d’altres notícies descoratjadores, m’ha sorprès que tot allò que dèiem fa una quinzena d’anys continuï sent rabiosament vigent, si no més.

Intervenció en nom de la Generalitat de Catalunya

Debat posterior