Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 29 de gener de 2026

La teoria

“La millor manera de venjar-se d’un enemic és no assemblar-s’hi. La teoria me la sé sencera, però la racionalitat va per aquí i les meves emocions, per allà.”

Eva Piquer a Difamació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent