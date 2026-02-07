VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
7 de febrer de 2026
La rima
“Se n’hauria de parlar, de la rima dels himnes: ha estat més determinant en el desenllaç de les guerres que els canons.”
Parla Josep Duran a
L’altra hipòtesi
, de Ferran Sáez Mateu
