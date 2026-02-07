Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 7 de febrer de 2026

La rima

“Se n’hauria de parlar, de la rima dels himnes: ha estat més determinant en el desenllaç de les guerres que els canons.”

Parla Josep Duran a L’altra hipòtesi, de Ferran Sáez Mateu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent