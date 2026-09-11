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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 11 de setembre de 2026

La raó

“En la mentalidad del común de los catalanes anida un principio moral único, tan defectuoso como enternecedor: siempre están seguros de tener la razón de su parte.”
 
I de vegades la tenim tota!
 
Martí Zuviria a Victus, d’Albert Sánchez Piñol

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